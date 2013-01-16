台湾新债: 买盘下标台积电与鸿海公司债态度理性,未见外资抢标

路透台北1月16日 - 传闻外资将抢标,引发市场关注的台湾台积电 与鸿海 公司债标售作业完成,惟从大型承销商统计客户的下标利率观察,并未见到特定买盘截标现象.只要发行企业不以量制价,预料得标利率将与市场预估相当.

多位公司债交易员与承销商指出,虽然外资购买公司债不在央行的限制范围内,但他们购买的标的通常具有存续期在两、三年以内、流动性佳等共同特性,参与新券标售的例子少之又少.

从路透对五家主要承销商询问的统计结果显示,除了部分买盘对鸿海五年期公司债的下标利率较为积极外,其余大致符合预期.

"外资不会抢这么长的券."一大型证券商承销人员说.

另一承销商主管则指出,从客户的下标利率观察,"还蛮理性的".基本上落在预估区间之内,不会太低或太高.

他们认为,虽然市场资金相当丰沛,买盘去化资金与补券需求颇高,不过第一季将标售的公司债筹码可能达到600亿台币以上,若再加上金融债,更可能直逼900亿水准,在不愁券源的状态下,买盘自然无须抢标.

路透先前调查,台积电本次招标的五、七及10年期无担保公司债,得标利率预估区间分别为1.25-1.265%、1.35-1.40%与1.50-1.54%. 鸿海招标的五及七年期无担保公司债,得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%.

承销商预期,台积电与鸿海公司债的标售结果,应该会在本周五对外公布.(完)

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