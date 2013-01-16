路透基点:澳门新濠博亚娱乐14亿美元贷款案获16行承贷--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月15日 - 汤森路透旗下援引熟悉内情的消息人士报导,已有16家银行加入新濠博亚娱乐的14亿美元贷款案,本案在一般银团阶段中的认贷额度约为6.2亿美元.
联贷案目前已截止,已敲定额度分配.额度敲定之后,很快就会决定签约日期.
一如先前的报导,葡萄牙大西洋银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、澳洲国民银行、大丰银行、永隆银行亦为银团成员
一般银团阶段以下列三个档次邀贷:承诺3,500万美元或以上者,获得安排行头衔,综合收益483个基点,费用160个基点;承诺2,000-3,400万美元,获得高级经理行头衔,综合收益479个基点,费用140个基点;承诺1,000-1,900万美元,获得经理行头衔,综合收益474个基点,费用120个基点.
原定的银行回复截止期限为12月28日.
牵头行及簿记行包括:澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行和瑞银.
这八家牵头行提供了不等额的认贷承诺.其中两家中资银行的承贷规模高过其他银行.
本案分为13亿美元分期偿还贷款和1亿美元循环信贷两部分.期限为五年,平均年限为4.8年.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点,承诺费为加码的40%.
筹得款项将为位于澳门金光大道的星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.
新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较Libor加码250个基点.(完) (编译 李婷仪; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。