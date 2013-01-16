路透基点:澳门新濠博亚娱乐14亿美元贷款案获16行承贷--RLPC

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下援引熟悉内情的消息人士报导,已有16家银行加入新濠博亚娱乐的14亿美元贷款案,本案在一般银团阶段中的认贷额度约为6.2亿美元.

联贷案目前已截止,已敲定额度分配.额度敲定之后,很快就会决定签约日期.

一如先前的报导,葡萄牙大西洋银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、澳洲国民银行、大丰银行、永隆银行亦为银团成员

一般银团阶段以下列三个档次邀贷:承诺3,500万美元或以上者,获得安排行头衔,综合收益483个基点,费用160个基点;承诺2,000-3,400万美元,获得高级经理行头衔,综合收益479个基点,费用140个基点;承诺1,000-1,900万美元,获得经理行头衔,综合收益474个基点,费用120个基点.

原定的银行回复截止期限为12月28日.

牵头行及簿记行包括:澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行和瑞银.

这八家牵头行提供了不等额的认贷承诺.其中两家中资银行的承贷规模高过其他银行.

本案分为13亿美元分期偿还贷款和1亿美元循环信贷两部分.期限为五年,平均年限为4.8年.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点,承诺费为加码的40%.

筹得款项将为位于澳门金光大道的星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.

新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较Libor加码250个基点.(完) (编译 李婷仪; 审校 石冠兰)