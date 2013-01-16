更新版 1-新债招标: 中国一年国债利率符合预期,边际稍高或因交易户谨慎投标

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 一年国债中标利率2.81%,基本符合预期
* 投标倍数1.59倍,整体需求平稳
* 边际利率2.88%偏高,或因交易户博边际所致 (新增市场评论和更多背景)
路透上海1月16日 - 中国财政部周三招标发行的一年期国债利率与此市场预期相仿,整体需求较为平稳,惟边际中标利率稍高,或因机构交易户博边际所致.
交易员指出,一年国债因期限短、流动性好颇受机构投资户青睐,但由于收益水平不高,交易户兴趣有限,即便参与,也多采取高标位、博边际的策略.
业内人士稍早透露,中国财政部上午招标发行的300亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.81%,接近2.82%的市场预测均值,该期债边际中标利率为2.88%,投标倍数1.59倍.
北京一银行交易员称,"一年的(国债)投资户拿着不错,风险也不大,交易户就一般了,获利的空间不大,如果能博到边际拿点还行."
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,一年期品种最新收益率为2.7995%.二级市场上,剩余期限约0.75年的国债120019券 最新成交收益率为2.8001%.
本期国债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该债1月17日开始计息,1月17日至1月21日进行分销,1月23日起上市交易.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良/林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。