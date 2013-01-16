更新版 1-新债招标: 中国一年国债利率符合预期,边际稍高或因交易户谨慎投标

* 一年国债中标利率2.81%,基本符合预期

* 投标倍数1.59倍,整体需求平稳

* 边际利率2.88%偏高,或因交易户博边际所致 (新增市场评论和更多背景)

路透上海1月16日 - 中国财政部周三招标发行的一年期国债利率与此市场预期相仿,整体需求较为平稳,惟边际中标利率稍高,或因机构交易户博边际所致.

交易员指出,一年国债因期限短、流动性好颇受机构投资户青睐,但由于收益水平不高,交易户兴趣有限,即便参与,也多采取高标位、博边际的策略.

业内人士稍早透露,中国财政部上午招标发行的300亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.81%,接近2.82%的市场预测均值,该期债边际中标利率为2.88%,投标倍数1.59倍.

北京一银行交易员称,"一年的(国债)投资户拿着不错,风险也不大,交易户就一般了,获利的空间不大,如果能博到边际拿点还行."

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,一年期品种最新收益率为2.7995%.二级市场上,剩余期限约0.75年的国债120019券 最新成交收益率为2.8001%.

本期国债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.