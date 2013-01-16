版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 10:46 BJT

香港已公布经济指标--2013/1/16

时间                      经济指标                  按年%       前月(季)按年  上年同月(季)
                                                                 %             按年%
 2012年11月                零售值                    +9.5        +3.9          +23.5
 2012年11月                零售量                    +8.1        +3.6          +16.9
 2012年第三季              本地生产总值(GDP)         +1.3        +1.2          +4.3
 2012年11月                综合消费物价指数(CPI)     +3.7        +3.8          +5.7
 2012年11月                甲类消费物价指数(CPI A)   +4.2        +4.3          +5.3
 -------------------------------------------------------------------------------------
 失业率                    12年9-11月                12年8-10月  11年9-11月    
                           3.4%                      3.4%        3.4%          
 -------------------------------------------------------------------------------------
 (以下以10亿港元为单位)                              当月        前月          上年同期
 2012年11月                贸易赤字/盈余             -44.07      -42.7         -44.11
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐