《全球市场》亚洲股市微跌,日圆跌势暂停打压日股下挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国公债五年期信贷违约互换(CDS)价格周二涨至0.43个百分点,为10月初以来最高位.
现货金 涨0.2%至每盎司1,681.44美元,受美国违约风险相关忧虑支撑.
但铂金(白金) 跌0.8%至每盎司1,665.25美元,周二曾触及三个月高位1,699.50美元,受供应忧虑影响.铂金较现货金周二出现升水,为2012年3月以来首次,去年大部分时间盘旋在折价附近,这种情况在历史上不多见.
东京工业品交易所(TOCOM)指标期金 连续第三天触及纪录高位,涨至每克4,828日圆.
美国原油期货 涨0.1%至每桶93.39美元,布兰特原油期货 涨0.2%至每桶110.52美元.(完)
(编译/审校 王翔琼/侯向明/隋芬/李婷仪/许娜/白云/王洋/李爽/蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。