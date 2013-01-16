版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 11:12 BJT

《全球市场》亚洲股市微跌,日圆跌势暂停打压日股下挫

美国公债五年期信贷违约互换(CDS)价格周二涨至0.43个百分点,为10月初以来最高位.

现货金 涨0.2%至每盎司1,681.44美元,受美国违约风险相关忧虑支撑.

但铂金(白金) 跌0.8%至每盎司1,665.25美元,周二曾触及三个月高位1,699.50美元,受供应忧虑影响.铂金较现货金周二出现升水,为2012年3月以来首次,去年大部分时间盘旋在折价附近,这种情况在历史上不多见.

东京工业品交易所(TOCOM)指标期金 连续第三天触及纪录高位,涨至每克4,828日圆.

美国原油期货 涨0.1%至每桶93.39美元,布兰特原油期货 涨0.2%至每桶110.52美元.(完)

(编译/审校 王翔琼/侯向明/隋芬/李婷仪/许娜/白云/王洋/李爽/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐