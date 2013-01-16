《全球市场》亚洲股市微跌,日圆跌势暂停打压日股下挫

美国公债五年期信贷违约互换(CDS)价格周二涨至0.43个百分点,为10月初以来最高位.

但铂金(白金) 跌0.8%至每盎司1,665.25美元,周二曾触及三个月高位1,699.50美元,受供应忧虑影响.铂金较现货金周二出现升水,为2012年3月以来首次,去年大部分时间盘旋在折价附近,这种情况在历史上不多见.