路透基点: 华润电力贷款案结案,金额扩大至40亿港元等值--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,华润电力控股40亿港元等值(5.16亿美元)四年期贷款案已完成,14家银行担任牵头行.此案金额由原定目标30亿港元上调,因超额认贷达到近两倍水准.
九家银行加入成为牵头行兼簿记行:中国农业银行(7亿港元)、中国建设银行(7亿港元)、台湾银行(2.50亿港元)、三菱东京日联银行(2.50亿港元)、中国信托商银(2.50亿港元)、澳洲联邦银行(2.50亿港元)、恒生银行(2.50亿港元)、兆丰国际商银(3,200万美元)及台北富邦银行(3,200万美元).
五家银行加入牵头行:上海商业银行(2亿港元)、韩国产业银行(2,500万美元)、合作金库商业银行(2,000万美元)、永隆银行(1.50亿港元).
此案并未进入一般联合贷款.
中国建设银行负责协调这笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.
先前已报导,承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.
2012年11月,华润雪花啤酒公司与四家银行签署2亿美元三年期贷款.消息人士称,华润雪花啤酒是次贷款综合收益不到200个基点.华润雪花啤酒是香港上市的华润创业与英国酿酒商SABMiller组建的合资企业.
2012年9月,华润(控股)签署2亿美元三年期定期贷款,综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元自行安排的俱乐部贷款.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。