路透基点: 华润电力贷款案结案,金额扩大至40亿港元等值--RLPC

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,华润电力控股40亿港元等值(5.16亿美元)四年期贷款案已完成,14家银行担任牵头行.此案金额由原定目标30亿港元上调,因超额认贷达到近两倍水准.

九家银行加入成为牵头行兼簿记行:中国农业银行(7亿港元)、中国建设银行(7亿港元)、台湾银行(2.50亿港元)、三菱东京日联银行(2.50亿港元)、中国信托商银(2.50亿港元)、澳洲联邦银行(2.50亿港元)、恒生银行(2.50亿港元)、兆丰国际商银(3,200万美元)及台北富邦银行(3,200万美元).

五家银行加入牵头行:上海商业银行(2亿港元)、韩国产业银行(2,500万美元)、合作金库商业银行(2,000万美元)、永隆银行(1.50亿港元).

此案并未进入一般联合贷款.

中国建设银行负责协调这笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.

先前已报导,承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.

2012年11月,华润雪花啤酒公司与四家银行签署2亿美元三年期贷款.消息人士称,华润雪花啤酒是次贷款综合收益不到200个基点.华润雪花啤酒是香港上市的华润创业与英国酿酒商SABMiller组建的合资企业.

2012年9月,华润(控股)签署2亿美元三年期定期贷款,综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元自行安排的俱乐部贷款.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)