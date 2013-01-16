路透基点: 14家银行与友达光电签署了173亿台币的四年半再融资协议

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,14家银行与友达光电周一签署了173亿台币(合5.98亿美元)的四年半再融资协议.该协议原先规模为220亿台币.

牵头行、簿记行兼代理行台湾银行承贷24亿台币,牵头行第一商银与合作金库商业银行分别承贷18亿台币,中国信托商业银行亦为牵头行,承贷15亿台币.

另外六家牵头行,国泰世华银行、玉山银行、兆丰国际商业银行、台湾土地银行、台北富邦商业银行和台新国际商业银行分别承贷12亿台币.

主办行永丰银行和华南银行分别承贷8亿台币.安排行彰化商业银行承贷6亿台币,经理行台湾企银承贷4亿台币.

一如此前报导,是次贷款将以厂房和设备为担保.贷款利率水平约较90天期台湾初级市场商业本票利率加码73-75个基点,并与借款方的净利率挂钩:净利率超过6%时,加码为55个基点;净利润率低于0%时,则加码90个基点.

承贷至少8亿台币的银行将获得20个基点的先付费用;承贷5-7.99亿台币者,先付费用为12个基点;承贷2-4.99亿台币者,先付费用为7个基点.

是次贷款提供再融资的对象包括友达光电于2006年9月签署的553亿台币贷款,2008年10月签署的580亿台币贷款,2009年7月签署的270亿台币五年期贷款,以及广辉电子在2006年4月与友达光电合并前,于当年签署的270亿台币贷款.(完)