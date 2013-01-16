台湾债市: 公司债RP利率趋跌,投信想方设法抢券

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北1月16日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.惟公司债RP在券源极度不足的状况下,0.80%的铁板支撑逐渐不支,以0.79%成交的案子渐渐增多.
有交易商表示,投信追逐利率较高的公司债券源,已到了令人匪夷所思的地步.昨日台积电 公司债才刚标售,就已有客户来电预约,"我们都还不确定会不会得标,新券也要等到2月才交割."
惟纵然如此,大型证券商基于客户关系维系,仍不愿主动调降RP利率,大家都在相互观望"谁会开出第一枪".今日已有券商表示,有大约一成的公司债RP是以0.79%成交,但也有些客户不愿意接受.
"一天大概有两三个下调."一券商资金调度人士说.
另一券商交易员则称,投信客户虽然面对公司债券源难寻的问题,但对转做公债RP的意愿仍然偏低,因此利率下调的难度更高.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,上日在0.80-0.81%,0.79%比例增加.
券商表示,本周紧缩因素尚有周四的华航 109亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。