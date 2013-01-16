台湾债市: 公司债RP利率趋跌,投信想方设法抢券

路透台北1月16日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.惟公司债RP在券源极度不足的状况下,0.80%的铁板支撑逐渐不支,以0.79%成交的案子渐渐增多.

有交易商表示,投信追逐利率较高的公司债券源,已到了令人匪夷所思的地步.昨日台积电 公司债才刚标售,就已有客户来电预约,"我们都还不确定会不会得标,新券也要等到2月才交割."

惟纵然如此,大型证券商基于客户关系维系,仍不愿主动调降RP利率,大家都在相互观望"谁会开出第一枪".今日已有券商表示,有大约一成的公司债RP是以0.79%成交,但也有些客户不愿意接受.

"一天大概有两三个下调."一券商资金调度人士说.

另一券商交易员则称,投信客户虽然面对公司债券源难寻的问题,但对转做公债RP的意愿仍然偏低,因此利率下调的难度更高.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,上日在0.80-0.81%,0.79%比例增加.