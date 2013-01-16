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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 11:59 BJT

日本股市: 日经指数跌幅扩大至2.01%,东证指数跌1.61%

路透东京1月16日 - 日本股市日经指数 周三一度下跌2.01%至10,660.78点,东证股价指数 则跌1.61%至891.66.(完)
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