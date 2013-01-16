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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 11:53 BJT

新债招标: 中国广发证券三个月期短融中标利率为4.08%--业内人士

路透上海1月16日 - 业内人士周三透露,中国广发证券 上午在银行间债市招标发行的30亿元人民币三个月(90天)短期融资券,中标利率为4.08%.

主要发行条款如下:

发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广发证券 135 30 3 4.08% 工商银行等 AAA 1/17 1/18

========================================================================================(完) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
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