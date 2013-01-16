中国货币市场: 主要回购利率小跌低位徘徊,春节前资金预期较往年乐观

路透上海1月16日 - 中国银行间市场充裕的流动性支撑,致隔夜和七天期等主要回购加权利率周三早盘小跌,并在近期低点附近徘徊.交易员称,在央行公开市场逆回购成为常规操作后,加之12月外汇占款恢复增长态势,市场对今年春节前的流动性预期较往年相对乐观.

去年12月以来银行间市场流动性宽松找到依据,中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量创仅次于1月份的年内次高.同时岁末突击花钱的规律导致财政存款大规模减少.

上海一银行交易员表示,"现在市场上钱还是多,有央行逆回购在,对跨春节的资金预期(较往年)相对乐观."

她并称,因与资金需求期限不匹配,明日公开市场操作规模预计不会较周二有明显增长.不过下周二28天逆回购即可跨春节到期,届时有望恢复,或进一步补充市场对跨年资金供给.

今年春节长假为2月9日-15日.周二央行仅进行了100亿元人民币的14天期逆回购操作,当日常规应进行的七天期和28天期未现身.

华北一交易员则指出,对节前资金预期的相对乐观,更多在于预计届时资金供给有保障,并且回购利率上行空间或有限,并不意味着七天期等主要回购利率会一直维持在现有的低位.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0612 2.0747 -1.35

七天 2.7667 2.8124 -4.57

14天 2.7695 2.8034 -3.39