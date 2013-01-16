中国债市动态: 短债收益率小幅上行,受新债招标结果预期推动

路透北京1月16日 - 中国银行间债市周三早盘利率债长短端走势仍现分化.久期约一年至三年期的短债收益率小幅上探,而中长端方面,因市场对未来一个阶段基本面预期稳定,致交投一般收益率持稳.

中国财政部稍早招标发行一年期国债,交易员认为,部分资金或对中标利率水平存在一定期待,所以有意识的推高了二级市场相应期限券种收益率.招标结果基本贴合了二级水平,此后对市场几无影响.

"我是觉得一年大家想投得高一点,所以价格上打压一下.但实际上现在价格也还可以啊,现在120019的价格还是在2.81%/2.80%."上海一银行交易员表示.

中国财政部周三招标发行的一年期国债利率与此市场预期相仿,整体需求较为平稳,惟边际中标利率稍高,或因机构交易户博边际所致.

上述交易员并表示,即使春节前夕,资金面出现小幅波动,也是可以理解.只要有逆回购能鼎力相助,相信小幅波动对流动性的影响应该不会太大.