中国债市动态: 短债收益率小幅上行,受新债招标结果预期推动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周三早盘利率债长短端走势仍现分化.久期约一年至三年期的短债收益率小幅上探,而中长端方面,因市场对未来一个阶段基本面预期稳定,致交投一般收益率持稳.
中国财政部稍早招标发行一年期国债,交易员认为,部分资金或对中标利率水平存在一定期待,所以有意识的推高了二级市场相应期限券种收益率.招标结果基本贴合了二级水平,此后对市场几无影响.
"我是觉得一年大家想投得高一点,所以价格上打压一下.但实际上现在价格也还可以啊,现在120019的价格还是在2.81%/2.80%."上海一银行交易员表示.
中国财政部周三招标发行的一年期国债利率与此市场预期相仿,整体需求较为平稳,惟边际中标利率稍高,或因机构交易户博边际所致.
上述交易员并表示,即使春节前夕,资金面出现小幅波动,也是可以理解.只要有逆回购能鼎力相助,相信小幅波动对流动性的影响应该不会太大.
二级市场上,剩余期限约0.7534年的国债120019最新报价收益率 为2.8099%/2.7912%,上日尾盘为2.7850%/2.7703%.(完) (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。