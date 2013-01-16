专栏节选: 新经济、新军事、新民主--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月17日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 不管过去的日子是好是坏，进入新的一年，我们总要抱着希望。今年有什么可以期待的？又有什么风险在等着我们？

大家最担心的，可能是希腊经济能否停止衰退。答案或许颇令人振奋。ＩＭＦ（国际货币基金）原本预估希腊二○一一年会出现成长，但后来延到一二年、一三年，甚至要到一五年才会恢复成长。

但是现在有了转机，一是最新财政紧缩方案，让希腊政府预算几乎达到平衡，多次的债务重组，也让其争取到更长的偿债时限。其次，部分私人部门的财务体质比政府部门好，逐渐找回竞争力；一旦组织改革奏效，过去遭压抑的潜力可望大幅释出。

在动荡不安的中东，西方会对叙利亚进行军事干预吗？这也是有可能的。叙利亚内战已造成四万人死亡，民众日益不满。再者，阿塞德（Bashar al-Assad）政府恐将遭伊斯兰基本教义派取代，包含与盖达相关的组织，西方国家为避免事态恶化，将先提供武器给特定的温和派反抗组织；至于进一步的军事干预，则仍视后续发展而定。

美国已清楚表态，一旦阿塞德动用化学武器，美国就会介入；战事若扩大，西方则将透过空中武力设置禁航区。如果阿塞德垮台，叙利亚将陷入一片混乱和血腥，届时西方将面临庞大压力，派遣维和部队进行接管。无论如何，一三年很可能是西方打破军事干预叙利亚禁忌的一年。

在亚洲，习近平将在三月正式成为中国领导人，他将自己打造成有血有泪的正常人，与胡锦涛坚硬如石的外表相反；但他不断推动「中华民族复兴」的伟大目标，可能意味着更激进的外交政策，特别是在东南海地区的争端上。

中日会在一三年开战吗？不会的，但麻烦事只会多不会少。中国对于日本宣称控有钓鱼台列屿恨得牙痒痒，去年双方已在海上爆发多起小规模冲突，中国各地也发生多起反日暴动。安倍晋三再度出任日相，并不会减缓这样的冲突。安倍是民族主义者，希望修改和平主义宪法，并大幅增加国防预算。中国领导人新官上任，也十分热衷拉抬自身的民族主义声势。

然而，中日交战的风险实在太大，若日本的岛屿遭攻击，美国势必出兵协防，小规模的擦枪走火极可能演变成国际危机。不过中日双方应会尽力确保局势不致完全失控。

最后，一三年网路的使用人口将逾六亿人。随着政府机关靠着网路来监督和控制，网路成为一项前所未见的强大政治媒介。若要观察彻底的民主改革，人口仅有三十二万的冰岛，将是个绝佳典范。

冰岛将在四月举行国会大选，一个全新政党有机会赢得多个席次。自这个新政党入主首都雷克雅维克市后，做了几个痛苦的决定，但其「新政策」却赢得不少喝采；包括透过脸书与民众进行政策辩论和沟通。冰岛可望成为未来民主、直接民主、参与式预算，和其他政策沟通的最佳实验室。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.