更新版 1-中国数据: 2012年全国实际使用外资(FDI)同比三年来首降--商务部

* 2012年FDI同比三年来首降

* 今年出口形势仍可能严峻--商务部

* 目标外贸增速与GDP增速大致同步

* 推动出台促进口的相关配套落实措施 (新增更多发布会内容)

路透北京1月16日 - 受累于全球经济疲软,中国去年全国实际使用外资(FDI)三年来同比首度下滑,降至1,117.2亿美元.商务部未来将保持外资政策和利用外资规模稳定,提高利用外资质量.

中国商务部发言人沈丹阳周三在发布会上并称,今年外贸形势仍然严峻,争取全国外贸增速与GDP的增速大体上保持同步,进一步稳定和扩大国际贸易的份额.

商务部数据显示,2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%,其中12月FDI金额117亿美元,同比下降4.5%.而2011年FDI金额为1,160.11亿美元,创历史新高,同比增长9.72%.

在外贸方面,沈丹阳认为,今年的外贸形势仍面临外需、成本、贸易环境等"三座大山".但也有一些积极因素,稳定外贸增长的政策措施积极作用正进一步显现,且国内环境亦存有乐观方面.

"由于外需不足和贸易环境不佳的问题很难根本解决,所以总体上2013年的外贸形势仍然是严峻的."他总结道.

中国海关上周公布,2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,进出口总值同比增长6.2%,低于年初设定的10%外贸增速目标.去年贸易顺差2,311亿美元,扩大48.1%.

对于顺差上升的情况,沈丹阳认为,顺差的增长和中国进口商品结构现状,以及大宗商品进口价格下降有很大关系,实际上进口量增长还是很大的,只是价格下降;此外顺差现在的规模占去年国内生产总值的比重大概在2.8%左右,仍处于国际公认的合理区间.

他表示,商务部今年将推动出台相关配套的落实措施,运用财政、金融等多种政策手段来扩大进口规模,促进对外贸易平衡.

商务部数据并显示,2012年服务业实际使用外资538.4亿美元,同比下降2.6%,占全国总量的48.2%,超过制造业4.5个百分点.

从国别看,美国、日本等部分发达国家对中国投资增势良好.2012年美国对华实际投入外资金额31.3亿美元,同比增长4.5%;日本对华投资73.8亿美元,同比增长16.3%;但欧盟和亚洲十国/地区同比分别下降3.8%和4.8%.

沈丹阳称,包括沃尔玛在内的商业零售领域业务、制造业领域、环境产品领域等跨国企业在与商务部接触中表示,仍然看好中国的投资环境,还将继续扩大在华的投资.

"总体上我们仍将保持外资政策的基本稳定,同时保持利用外资规模的基本稳定,在保持这两个稳定的基础上,提高利用外资的水平和质量."他说道.

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :