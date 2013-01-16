香港施政报告: 2013年度施政报告重点一览

路透香港1月16日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2013年施政报告,为其上任后首份施政报告.香港楼价高企,普通市民置业困难,低收入人士居住问题受到关注,加上贫富悬殊情况加剧,因而房屋和相关的纾缓措施成为社会关注重点.

以下为报告内容摘录:

**房屋政策**

在私人住宅市场方面,在未来3-4年,一手市场预计可提供67,000个单位.在公共房屋方面,在2018年起的五年内,公屋的总供应以至少10万个单位为产量目标.

政府已掌握的土地可供2012-13年度起五年内落成约75,000个新公屋单位及在2016-17年度起的四年内落成约17,000个新居屋单位.首批新居屋单位,预计可在明年预售.

房屋署会加强取缔滥用公屋,加上租户自愿迁出,每年平均可净"回收"约7,000多个单位,加上约15,000个新单位,每年可供编配的单位超过22,000个.

政府房屋政策目标为: (一)协助基层市民置屋,满足基本需求;(二)让市民按自己的负担能力和条件,选择安居之所,并鼓励自置居所;(三)在出租公屋之上,提供有资助的自置居所,搭建置业阶梯;(四)维持私人楼市健康平稳发展,在供应紧张的情况下,优先照顾香港永久性居民的需要.

**土地供应**

政府将采取一连串强力措施,增加短中期的房屋土地供应,现时已知短中期可提供作房屋用途的土地已超过300公顷，预计可供兴建约128,700个单位.

政府将在尽量减少对环境和海洋生态影响的大前提下,积极于维港以外填海,纳入土地储备.希望藉此提供总面积约2,000至3,000公顷的土地.初步考虑的选址包括大屿山北、屯门的龙鼓滩、青衣西南和马料水近城门河河口一带,土地面积共约600公顷.

目前有13幅合共57公顷没有植被、荒废或已平整的"绿化地带",适合改作住宅用途,城规程序会陆续展开,预计7幅会于2017年前完成改划,可供兴建约13,500个单位,其余6幅预计会于其后数年内完成改划,可供兴建约9,500个单位.

政府同时正积极研究放宽或解除现时适用于港岛薄扶林和半山区,限制出售新土地或修订契约的延期履行权行政措施,解除该两区发展的限制,并加大发挥集体运输与住宅结合发展的模式,积极探讨现有及未来铁路沿线的住宅发展潜力.

未来4年,市区重建局的物业发展项目总共将提供约4.9公顷的土地,主要作房屋发展之用,预计可提供约4,700个单位.

此外,政府将在短期内展开新一轮工业用地检讨,增加房屋供应.

**经济及金融**

政府将会继续扩大和深化粤港合作,从全面落实CEPA、充分利用香港服务业进入广东的"先行先试"政策，以及按照《粤港合作框架协议》,大力推动粤港在金融、现代服务业、产业合作、国际航运、物流、贸易、会展、旅游、环保以及建立优质生活圈和社会管理等领域的全方位合作，并全面推展粤港重大交通基础设施的对接.

由于中部经济发展迅速,政府建议在现有的北京、广东、上海和成都四个内地办事处,增添武汉经贸办事处.

香港将会巩固及拓展离岸人民币业务,特别是人民币跨境贸易结算、离岸人民币债券和证券产品的发行.此外,亚洲是环球财富增长最快速的地区.我们会巩固香港在亚太区资产管理中心的领先地位,并发展为更全面的基金及资产管理中心.

政府并将马上成立"金融发展局",为持份者提供高层和有效的平台,集中研究如何配合国家金融市场逐步走向国际,进一步发展香港金融业,包括在促进金融业多元化、提升香港国际金融中心在国家和地区中的地位和作用等方面,向政府提交意见和建议.

**社会与保障**

政府日前重设扶贫委员会,其中一项首要工作,是根据香港的实际情况订立"贫穷线",以量化贫穷人口,集中分析"贫穷线"以下各组群的情况,作制订政策的指引.

双非孕妇来港产子对香港的医疗、教育和其他服务造成压力.政府决定长期维持内地双非孕妇来港产子的零配额政策.同时,政府会循法律途径根本解决问题.

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here) (记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良/林高丽)