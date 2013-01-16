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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 12:13 BJT

中国新债: 南方电网下周三将发行50亿元中期票据,期限三年

路透上海1月16日 - 中国南方电网有限责任公司周三公告称,将于下周三(23日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) =============================================================================================

南方电网 50 50 3 1/23簿记建档 国开行 AAA 1/24 1/25

中国银行 =============================================================================================

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额557.43亿元,其中中期票据余额230亿元、企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额100亿元.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
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