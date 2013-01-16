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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 12:26 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元1.2530为关键支撑位

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* 欧元兑澳元近期大幅蹿升之势出现回落

* 1.2530为这股升势的50%回档位,而且亦是1月8日日高;这一水准为结构性支撑位

* 汇价或下测该水准;这一水准将给多头进场带来一个风险较低的机会

* 长期图表显示走势偏多,因为汇价处于主要移动均线上方

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/ryr94t.(完))

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