专栏节选: 安倍大豪赌--日圆贬值的新时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月17日出版的当期「老谢开讲」专栏。) 从二○一二年十二月来，最震撼全球金融市场的，莫过于是日本安倍晋三带领自民党重返执政之路，同时主导日圆大贬值，在全球金融市场掀起的热效应。这一个多月，我在很多场合，最常被问到，不是台股可不可以买？台股今年会涨到哪里？而是日圆会贬到哪里？日圆贬值会对全世界造成什么冲击？显然日本最近这一变，又成了全世界焦点。

一三年以来，全球汇市走稳，唯独日圆出现了大变化。一二年九月十三日这一天，日圆最高一度升值到七十七．一圆兑一美元，谁都没有料到日圆会「一鸣惊人」，突然贬向九十圆兑一美元关卡。日圆急贬，也让人感受到安倍晋三这回重出江湖，梅开二度当日本首相，似乎是「有备而来」。而日圆的大贬值，不但牵动日本产业版图，也牵动亚洲情势，甚至是全世界经济的发展。

**出重手,为日本再造活水**

安倍这次出重手，是日本在八九年陷入泡沫调整以来难得一见的「果断出击」。他在挑战民主党的野田佳彦政权之前，便对日银心战喊话，他要让日圆贬值，且订出通膨目标值，扬言要终结日本长期以来的通缩局面，主导通膨。果然他一出手，日本金融市场立刻掀起热效应，日本股市从一二年五月以来一直都在八五○○点上下盘旋。日本股市一蹶不振，二十几年来一直都是如此。

但是安倍喊话后，日圆开始走向明显贬值的道路，日圆很快贬破八十大关，朝着九十的目标迈进，日经指数也开始出现难得一见的量价齐扬的新涨势。一二年十一月十三日，日经指数才在八六一九．四五点，如今涨到一○九五二．三一点，短短不到两个月，日经指数大涨二七％。安倍这一出手，是他为日本再造活水的一大步。

从九○年开始，日本泡沫经济吹破，日本不论是政局或者是经济，都陷入「一摊死水」的窘境。先从日本的政局谈起，日本在八九年泡沫经济引爆那一年开始进入内阁不稳，首相有如跑马灯的更迭频繁期。

这次，在野田内阁总辞之后，ＮＨＫ电视台拿出小泉之后的六位首相人头照，要路人排顺序，但答对的日本人却很少，可见，日本人对短命内阁印象不深刻。

过去二十多年来，日本人大约只记得小泉当首相的时候，日本经济曾出现一番荣景，而小泉任内也确有表现，尤其是邮政民营化让大家印象最深刻。如果以小泉为分水岭，小泉的任期是○一年六月到○六年九月，小泉的首相做了五年多。小泉之后的六年，日本换了六位首相，从安倍晋三、福田康夫到麻生太郎，他们三人是自民党，之后是鸠山由纪夫、菅直人及野田佳彦是民主党，他们的任期大约都在一年左右。这次安倍卷土重来，他能做多久，也可视为日本经济是否再起的关键指标。

**首相更迭频繁,经济跟着每况愈下**

而小泉之前的日本，首相更迭更是频繁，揭开短命内阁的始祖是宇野宗佑。他在日经指数三万多点的时候上台，十月就因为绯闻案下台，首相只当了七个月。从八九年起到○一年的小泉为止，日本在小泉之前经历了九位首相，这九个人绝大部分的日本人念不出他们的名字，分别是宇野宗佑及接替他的海部俊树、宫泽喜一、细川护熙（日本新党）、羽田孜（新生党）、村山富市（社会党）、桥本龙太郎、小渊惠三及森喜朗。日本的首相更迭愈频繁，日本的经济就跟着每况愈下。

从八九年起到这一任的安倍晋三，日本首相就换过十六个人，包括安倍晋三做了二次首相。上次安倍是接小泉，他在○六年九月二十二日上任，○七年的九月二十一日，以身体不适为由，刚好任满一年下台，留下了一个「跑路首相」的恶名。当时的安倍以身体不适为由下台，很可能是他无法掌握分裂的自民党，因此主动请退。这次安倍重出江湖，虽然很多人不看好他，但从他俐落的出手，可以看出安倍这次是有备而来的。

一二年对日本来说，是一个关键的转折年代，对外有钓鱼岛与中国之争，也有独岛与韩国交恶，这其中，钓鱼岛事件引起的中日关系紧张，双方的剑拔弩张之势，堪称是二战以来最紧张的一刻。中国发动的抵制日货行动，也让原本深陷福岛核灾，陷入困局的日本经济更是雪上加霜，也让日本从原本的贸易顺差大国变成贸易逆差国家，而这也开启了这次日圆大幅贬值的机运。

日圆在第二次世界大战之后是从三六○圆兑一美元开始升值的，在八五年︽广场协议︾之前，日圆来到二七七圆兑一美元。而︽广场协议︾后，日圆快速升值，九九年到七十九．六六圆是一个高峰，前年在三一一大地震后，日圆升值到七十五．七五圆是最后一波涨势，日圆的长期升值也到此告一段落。

一直以来，日圆都扮演了利差交易的重要货币，尽管日本经济每况愈下，但日圆却升多贬少。这回日圆出现急贬，除了日本贸易结构从顺差转逆差，师出有名外，美国重返亚洲，锁定中国为假想敌，想办法拉日本一把，让日本有足够实力牵制中国是很重要的战略。安倍在这个地方出手是借力使力，他想提醒大家日圆升得太多，日圆已经偏离合理价位太远，安倍在关键上使力，立刻让日圆产生巨大变化，一口气贬值到八十九．六七圆兑一美元。

这次安倍决定走上欧美量化宽松的道路，显然是受到欧美过去印钞票救经济刺激，而这也是辜朝明这一派经济理论的大获全胜。身为野村首席经济学家的辜朝明，这些年一贯主张「资产负债表衰退」，他认为货币政策已经无效，扩大政府支出才是关键。所谓的资产负债表衰退指的是日本泡沫经济吹破后，资产跌价，企业及个人努力还债，降低消费，大家不借钱、不投资，也不消费，全力降低债务，此时若政府不增加支出，刺激经济成长，经济将陷入恶性循环。

辜朝明这套理论，在美国金融海啸、欧洲爆发欧债危机后，颇受联准会主席柏南克及欧洲央行主席德拉吉的重视，这回安倍晋三更是奋力跟进。安倍晋三的大胆改变能不能治好日本二十年的沉痾仍待考验，但最少第一步是让日本经济动起来了。

死气沉沉的日本在日圆贬值后，出口产业大受鼓舞，日经指数也在出口产业大涨带动下，拉出一波逾二七％的大涨幅，而日本许多具代表性的企业涨势更是凌厉。例如，日本成衣零售巨人FAST RETAINING股价创了二三六五○日圆历史新高，也将市值推进到二八○亿美元，成为全日本第十九大企业，而工具机的王牌FANUC股价从一一二四○日圆涨到一七一三○日圆，也创了历史新纪录，FANUC将市值推进到四一八．四亿美元，成为日本第十一大市值企业。

**振奋最大的首推汽车产业**

但是振奋最大的首推汽车产业，丰田汽车每股从二三三○日圆大涨到四三二五日圆，股价短期间大涨八五．六％。丰田汽车市值最惨跌到九○○亿美元左右，如今市值拉升到一六四一．五亿美元，日圆贬值让丰田汽车士气大振。同一时间，本田汽车从二二九四涨到三四三○日圆，市值也冲上六八四．二亿美元，成为全日本第三大企业。其他如日产、马自达、五十铃、大发汽车都有非常出色的表现，日本汽车业成为日圆贬值下最大的受益族群。

安倍晋三上台不到一个月，但是他力主转化通缩为通膨，强力宽松政策，元月十一日他推出二十．二兆日圆的经济刺激方案，重点放在重建灾区及改善产业竞争力上，这是四年来最大的经济刺激方案；前一次大规模的刺激方案，是现任副首相麻生太郎在○八到○九年的任期内推出的。麻生当时的宽松经济无效，这次安倍能不能奏效，难怪很多经济专家质疑安倍还得面对棘手的日本结构改革。

日本失落二十年是冰冻三尺，非一日之寒，安倍一次发功，不可能立刻治癒日本经济的沉痾，不过他无限印钞，推低日圆，短期间似有一箭射三雕的效果，一是振兴出口，安倍藉弱势日圆提振日本出口产业竞争力，尤其是汽车、电子等支柱性产业。当然，提升出口竞争力，不能只靠汇率贬值就可克竟全功，不过日圆贬值后，日本出口的衰退已连续两个月出现改善的现象。

二是提振消费：通缩困住日本经济二十多年，严重打击消费市道，安倍力主转化通缩为通膨，加大印钞力道，就是要激荡出民间消费力，这一招短期也奏效，从一二年十一月起，日本家庭的消费支出已出现成长。

三是推升资产价格：安倍靠无限印钞票水淹市场，拉升房价与股市，创造财富效应，这一招短期也见效，日本股市从一二年十二月以来的涨幅高居亚洲股市之冠，过去二十年来，日本股市的表现始终是敬陪末座，但一二年日经指数全年上涨二三％，比不上菲律宾、泰国，但已是亚洲的前段班。日本的地产股、银行股、证券股从一二年十二月来的涨幅都很可观，显示内需产业已有解冻现象。

**日圆贬值是一剑双刃**

不过日本经济不可能靠安倍这几招就完全化解，安倍未来的挑战仍然险峻。像是日本本来已是全球最大债务国，日本的负债占ＧＤＰ︵国内生产毛额︶比已拉升到二三六％，比欧债危机任何一个国家都高。过去日本人都认为日本国债都是日本人买的，但是外国人买日本国债比率已拉升到九．一％。日圆若贬得过大，外资逃离，日本债务就会转化为危机，这是日圆贬值的一剑双刃，安倍必须小心，否则将造成尾大不掉的大灾难。

另一个是日本可能继续帮全世界再吹更大的泡沫，尤其是新兴市场的资产泡沫会更严重。日圆曾是全世界炒家最喜欢的套利货币，是利差交易︵carry trade︶的主角。○七年日圆套利交易最盛时，全球累积有逾兆美元的日圆放空，如今日圆再贬，炒家势必大举再借日圆，放空日圆，投机其他高息货币与资产，日圆也许可见到一○○日圆的低价。但是炒家猛借日圆，再投机全球其他高息货币或资产，数额庞大可以千亿美元计，货币汹涌泛滥的情况，不会比欧美印钞票逊色，势必令热钱更泛滥，首当其冲的将是新兴市场，特别是中港房市与股市。

另一个后患是不小心就会触发新一轮的货币战争，弱日圆将削弱其他新兴国家的竞争力，尤其是日本的主要对手韩国必如热锅上蚂蚁，过去十年韩国快速崛起，有一部分原因是建立在日圆强升的基础上。一二年韩元全年升值八．二七％，日圆贬值，韩国首当其冲，必定引发韩国跟进压抑汇价，其他国家为免本国货币被迫升值，也可能贬值自保，潜在货币战争一触即发。

目前安倍正在进行的这一场豪赌，如果赌赢，日本经济再起，但新兴国家资金泛滥成灾，可能有一场资产泡沫。若他赌输，全球性的代价可能更大，不管安倍如何赌法，日圆短期的贬值可能仍方兴未艾，而从八九年陷入失落二十几年的日本，一三年会是全球最亮点的国家之一。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.