版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 12:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲市场走软,向下试图跌穿1.3250

0414GMT

* 目前亚洲交易时段汇价在隔夜纽约市场低位1.3263上方盘整

* 自民党总干事针对日圆疲弱发出警告;欧元兑日圆遭遇卖压拖累欧元兑美元走势

* 日线动能指标触顶且呈负面

* 1月升势的38.2%回档位1.3249,以及稍早所及高位1.3318分别构成支撑位和阻力位

* 上行之势看似在1.3400附近有些过度

* 浏览相关技术图表,请点选:(link.reuters.com/buj35t).(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐