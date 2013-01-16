东京美债: 公债价格微涨,市场聚焦美国举债上限问题

他称,如果美国举债上限届时可上调且经济指标显示美国经济状况相对良好的话,该区间有望在3月初左右上浮.

"我认为最终将达成妥协,举债上限会以合理方式上调,"Shishido称.

多数投资者预计美国举债上限将会上调,从而避免债务违约.但协议可能到最后时刻才能达成,外界担心这所导致的不确定性会打击投资者对股市等风险资产的投资意愿.

美国财政部周一警告称会在2月中至3月初用尽所有可避免债务违约的特殊举措. (完)

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