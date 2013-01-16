东京美债: 公债价格微涨,市场聚焦美国举债上限问题

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
他称,如果美国举债上限届时可上调且经济指标显示美国经济状况相对良好的话,该区间有望在3月初左右上浮.
"我认为最终将达成妥协,举债上限会以合理方式上调,"Shishido称.
多数投资者预计美国举债上限将会上调,从而避免债务违约.但协议可能到最后时刻才能达成,外界担心这所导致的不确定性会打击投资者对股市等风险资产的投资意愿.
美国财政部周一警告称会在2月中至3月初用尽所有可避免债务违约的特殊举措. (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/石冠兰; 审校 隋芬/张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。