更新版 2-香港施政报告: 首要任务解决房屋问题,增供应并压抑外来需求

* 未来三至四年一手私人住宅供应量料为6.7万个

* 2018年起五年内公屋总供应量至少10万个

* 供应短缺问题未解,压抑需求不放松

* 加快新界发展,拓长远土地储备

* 分析师指新供应非短期出现,对楼市没即时影响 (新增分析师评论,地产股表现)

路透香港1月16日 - 香港特区行政长官梁振英周三发表施政报告指出,解决房屋问题是本届政府的首要任务,政府将会通过增加供应和多方面物色土地储备,以应付长远的住屋需求.

他并表示,供应短缺问题一日未解决,政府仍会继续限制外来需求和压抑炒卖需求.

梁振英在施政报告中未有就私人住宅的每年供应量提出新目标,但就公屋供应方面提出了目标:于2018年起五年内,政府公屋的总供应量以至少10万单位为产量目标.

"我们的房屋政策目标协助基层市民'上楼',满足基本住屋需求;让市民按自己的负担能力和条件,选择安居之所,并鼓励自置居所."梁振英说.

在私人住宅方面,在未来三至四年一手供应预计可提供6.7万个;这较梁振英去年8月所估计的多2,000个.

渣打银行高级亚洲经济师刘健恒表示,由于新供应不会在短期内出现,对楼市不会构成即时影响.

"对于公共租住房屋将担当更大角色以及落实增加土地作住屋用途,我们感到鼓舞.我们认为最重要是政府在未来5-10年推行这些政策时,应具弹性地而配合当时市场实际情况."刘健恒称.

前任特首曾荫权于2010年前提出,未来10年政府平均每年将提供可兴建2万个私人住宅单位土地的工作指标.

是次为梁振英于去年7月就任特首后首份发表的施政报告.在他上任后,已先后就房屋问题多次推出措施,包括进一步收紧按揭贷款,并于去年10月推出限制外地人购房的买家印花税和"加强版"特别印花税两项"辣招",但楼价在短暂微幅回落后再重拾升轨.

香港两只大型地产股--新鸿基地产 和长江实业 股价临近收市抽高,分别收升1.38%和1.88%;港股 则收低0.1%.

**续压抑外来和炒卖需求**

梁振英在施政报告中未有推出新的楼市措施,重点从增加供应着手,对房地产的调控暂时亦不会放松.

"住屋供应短缺一日不解决,我们就不得不限制外来需求和压抑炒卖需求.在其他容易出现短缺问题的环节上,我会同样优先照顾香港人的需要."他说.

在超低利率、供应短缺和内地买家及本地投资需求等带动下,香港的住宅楼价由2009年初以来累计翻倍,去年楼价全年升达两成.一般市民置业愈来愈困难,而租金也跟随上升.不少不符合资格或仍在轮候公屋低的收入人士,更只能租住环境恶劣,而平均每尺租金比豪宅更高的"分间楼宇单位"或"板间房".

香港大学日前发表的民意调查显示,在施政报告应重点处理的问题中,房屋是最多受访市民认为应首要解决的问题.

梁振英承认,短期内难以彻底解决楼价、租金、笼屋、板间房和分间楼宇单位问题,政府将委托研究机构,就全港分间楼宇单位数目与现状,进行推算与评估.

他表示,过去五年,平均每年落成的私人单位数量只有9,800个,出租公屋约1.5万个,居屋是零.而去年中私人住宅单位空置率是4%,是15年以来的新低,显示供应紧绌的情况.

**多途径物色长远土地来源**

在短中期房屋供应方面,梁振英表示,政府已掌握的土地,可供2012-13年度起五年内落成约7.5万个新公屋单位,及在2016-17年度起的四年内落成约1.7万个新居屋单位.此外,政府亦刚推出计划,让5,000名符合白表资格的人士,分两阶段在第二市场购买未补价的居屋单位.

此外,曾荫权政府推出的"先租后买"的"置安心资助房屋计划"将会全面叫停,而原来用作置安心计划的四幅土地,将会发展为新居屋.

在增加房屋土地供应方面,梁振英表示,将通过多项措施,包括更改政府、机构或社区及其他政府用地用途为房屋发展、将有植被、荒废或已平整的绿化地带改作住宅用途、适当提高土地发展密度、将原来用途未能落实的土地改作房屋用途、市区重建、发展铁路沿线土地等方法,短、中期可提供作房屋用途的土地已300公顷,预计可供兴建约12.87万个住宅个单位.

此外,他还称,政府亦会尽快推展新界东北新发展区、洪水桥新发展区、发展新界北部地区和大屿山、于维多利亚港以外适度填海、发展岩洞及地下空间等,筹划长远土地供应.

交银国际分析师刘雅瀚表示,梁振英提出多项增加供应建议都是较为长远,但政府有必要告知市场将来能有多少的土地供应.

"相信他是希望发出讯息,政府有决心去解决房屋供应该问题,令潜在买家不用急于入市,而发展商也不用'惜售'."他说.