主要国家经济指标预测--1月17日****

路透1月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 持平 增加1.39 全职就业人数(万人) -- 减少0.42 就业参与率 65.1％ 65.1% 失业率 5.4％ 5.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +1.2% 1330 美国房屋开工(万户) 12月 89.0 86.1 建筑许可(万户) 90.3 90.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月12日当周 36.5 37.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.575 续请失业金人数(万人) 1月5日当周 316 310.9 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 5.8 8.1 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.1％ +0.3% (较上年同期) +1.2％ +0.8% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,982 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,789 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月16日（三） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲新车销售 12月 +2.2% -- 0200 外资持有新西兰公债比重 12月 62.1% -- 0500 日本消费者信心指数 12月 39.2 -- 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 2.9% -- 0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 11月 盈余5.08 -- 全球贸易收支(亿欧元) 盈余23.63 -- 1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1200 美国抵押贷款指数 1月11日当周 836.5 -- 再融资指数 4,563.7 -- 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +1.7% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 美国实质所得(较前月) 12月 +0.6% +0.3% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 净流入278 -- 外资买入美国公债(亿美元) 264 -- 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +0.3% 产能利用率 78.8% 78.5% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 1月 47 48 指数 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 +0.2% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -1.2% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李婷仪; 审校 张荻)