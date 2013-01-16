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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--1月17日****

路透1月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段       预估值        前值
 0030     澳洲就业人数(万人)                        12月           持平    增加1.39
             全职就业人数(万人)                                      --    减少0.42
             就业参与率                                          65.1％       65.1%
             失业率                                               5.4％        5.2%
 0815     瑞士生产者/进口物价(较前月)               12月           持平        持平
                      (较上年同期)                                +0.8%       +1.2%
 1330     美国房屋开工(万户)                        12月           89.0        86.1
             建筑许可(万户)                                        90.3        90.0
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)          1月12日当周        36.5        37.1
          初请失业金人数四周均值(万人)                               --      36.575
          续请失业金人数(万人)                   1月5日当周         316       310.9
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数            1月             5.8         8.1
 2145     新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)        第四季        +0.1％       +0.3%
                            (较上年同期)                         +1.2％       +0.8%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                  前周             --   卖超3,982
          外资投资日本股市(亿日圆)                                   --   买超1,789
 

     附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
 1月16日（三）
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段         现值       预估值
 0030     澳洲新车销售                              12月          +2.2%           --
 0200     外资持有新西兰公债比重                    12月          62.1%           --
 0500     日本消费者信心指数                        12月           39.2           --
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)                  11月           2.9%           --
 0900     意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元)            11月       盈余5.08           --
               全球贸易收支(亿欧元)                           盈余23.63           --
 1000     欧元区HICP(较前月)                      12月终值        +0.4%        +0.3%
                   (较上年同期)                                   +2.2%        +2.2%
 1200     美国抵押贷款指数                      1月11日当周       836.5           --
             再融资指数                                         4,563.7           --
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月           持平         持平
                         (较上年同期)                             +1.7%        +1.8%
           扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                        +0.1%        +0.2%
           扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                    +1.9%        +1.9%
 1330     美国实质所得(较前月)                      12月          +0.6%        +0.3%
 1400     美国整体资本净流动(亿美元)                11月      净流入278           --
          外资买入美国公债(亿美元)                                 264            --
 1415     美国工业生产(较前月)                      12月         +0.3%         +0.3%
                                                                         
             产能利用率                                          78.8%         78.5%
 1500     美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场      1月             47            48
          指数                                                           
 1630     美国克利夫兰联邦储备银行CPI               12月         +0.2%            --
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)       12月         -1.2%            --
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)           12月         -0.3%            --
 (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 李婷仪; 审校 张荻)
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