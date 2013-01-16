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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 13:27 BJT

澳洲股市: 上涨0.5%,银行股和防御类股领涨

路透悉尼1月16日 - 澳洲股市周三上涨0.5%,银行股和防御类股领涨,此前美国股市因零售销售强于预期而录得温和涨幅.

防御类股助推股指走高,血液产品生产商CSL 大涨3.5%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨21.8点,至4,738.4点,徘徊在20个月高位.该指数周二下滑0.1%至4,716.6点.(完)
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