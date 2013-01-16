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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 13:38 BJT

路透基点: 美高梅中国贷款案中的1,000万美元部分在二级市场转售

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,美高梅中国控股有限公司从2012年11月开始的20亿美元五年期贷款案中,1,000万美元部分进入二级市场转售,价格为面值的97%.

12月时,2,000万美元部分以同样价格出售.

本案的最初利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点.在初级市场,该贷款的最高前端费为200个基点.(完) (编译 王翔琼; 审校 隋芬)
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