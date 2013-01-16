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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 13:57 BJT

中国金融:国债期货仿真交易很顺畅,预计不久将正式推出--证监会主席

路透北京1月16日 - 中国证监会主席郭树清周三称,国债期货仿真交易很顺畅,预计不久将正式推出.

证监会主席郭树清在参加中国经济学人论坛时并称,上市公司退市设置过渡期后,今年不知道最后有多少家公司退市,没有目标.(完) (发稿 张胜男; 撰写 李文科; 审校 黄凯)
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