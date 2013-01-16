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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 13:56 BJT

台湾股市: 收低64.59点,面板类股领跌

路透台北1月16日 - 台湾股市周三收低0.8%,连续第二日下跌,跟随地区股市跌势,群创光电 等面板厂商收低.

台湾加权股价指数 收低64.59点,报7,700.43点,受光电类股 下跌0.7%拖累.

全球第三大面板厂商群创挫跌5.3%,友达 亦跌4%.

初步数据显示,大盘成交值 为834.37亿台币,上交易日为922.23亿.(完)
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