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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:22 BJT

台湾汇市: 台币收贬至一周低位,跟随主要亚币趋于疲软

* 台币量缩价跌,随亚币走软
    * 进口商及外资美元买盘浮现
    * 明日主要交投料趋弱于28.950-29.000间

    路透台北1月16日 - 台币兑美元 周三收盘走贬4.3分至一周低位.在主要亚币走
弱下,台币也难独善其身,今日随之量缩价跌,进口商及外资美元买盘浮现,出口商抛汇力道不
大,市场趋于安静.交易员料在短期走势方向难定的情况下,明日主交投区间或放大至28.950-
29.000间,重回此前29元大关攻防.
   
    汇银人士指出,近日国际消息面付之阙如,而此前台币跟涨的韩元 及人民币C
NY=CFXS今日也都修正回档,场中除进口商外,也见部分寿险及基金进场捡便宜美元,令台币
涨势不再,价格回档修正,在今日尾盘重新回贬触及29元.
            
    "升不上去就回贬,在这个阶段就暂时休息."一本地银行交易员说.
    
    今日交易量较大的台北外汇收盘29.099为一周低位,前低为今年1月9日收29.110.而较不
受央行尾盘作价干预的元太外汇盘末也收于29.000元整,显示台币趋于疲软.
    
    此外,台股连续两天走跌,外资连续三天卖超台股,均不利台币走势.交易员认为本周余日
盘面或由实际的买汇/卖汇需求带动,主要因国际盘杂音众多,方向不明,外资及银行间的投资
水位已迅速降低,难以左右盘势.不过部分交易员认为,在台币价位重回29元之后,上方出口商
的年节前台币资金需求也会陆续出笼,将提供台币支撑,不至于令台币急贬.
    
    台股加权指数 周三收跌0.83%,连续第二天走跌,收报7,700.43点;外资及陆资今
日在台股卖超41.66亿台币,连续第三天卖超,累计卖超金额达95.04亿. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价连续收敛,
一周期报价持续在平盘附近徘徊,一个月期的折价仅约2.5-4分,显示海外投资者对短期台币
走势并不乐观.
    
    另一外资交易员则指出,国际汇市在经济基本面好坏参半的情况下再度于技术面上修正,
欧元 挫跌、日圆 回升,显示市场对今年前景看法仍感到犹豫,除农历年前的台币
资金需求因素较为确定外,2月以后的走势尚难定论.
    
    世界银行周二表示,发达国家经济复苏缓慢正在阻碍全球经济成长.该行大幅下调了2013
年全球经济成长预估.
世行预计今年全球的国内生产总值(GDP)增幅将仅能从2012年的2.3%微增至2.4%. 
    
    而在美国方面,两名美联储鸽派官员周二反击部分鹰派同僚的观点,表示美国联邦储备理
事会(美联储,FED)的宽松政策不仅合宜,甚至可能需要进一步放宽. 

    多数新兴亚洲货币兑美元周三下跌,尽管印尼公债标售获得强劲买需,但卢比仍然走低.
而泰铢徘徊在16个月高点附近,因该国央行总裁发表的乐观讲话提振人气. 
    
    本周重要事件及数据包括周三美国公布12月消费者物价指数(CPI);周四美国12月房屋开
工和建筑许可;周五中国政府举行国民经济运行发布会,公布固定资产投资等数据.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.099     29.056    28.952-29.099   29.070   6.53     6.64
                                                                          
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