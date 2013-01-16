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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 14:55 BJT

台湾债市: 殖利率收低,农历年前偏多操作较易

路透台北1月16日 - 台湾公债殖利率周三收低.美债价格持坚以及台股回档,令有筹码与资金题材支撑的台
债偏多表现.五年券102/2有台币升值的资金想像题材,15年券102/1则在特定买盘支撑下继续修正偏高的殖利率
.
    
    10年券101/9虽有换券压力,但上方有102/1的支撑,殖利率呈现进退不得的尴尬状态,此令交易商快速将交
投重心移转至102/2.他们认为,农历年前资金相对丰沛,偏多操作也相对容易,在今日下午102/2集中度公布后,
若前三大交易商的持券比重逾50%,则殖利率仍有向下空间.预估明日102/2殖利率主要交投在0.885-0.90%;101/
9殖利率区间则落在1.155-1.175%.

    "101/9的空单昨日回补20几亿台币,交易重心转到五年券上."一大型票券商交易员说.
    
    另一大型民营银行交易员则指出,台股表现弱势,再加上国际市场开始担忧美国举债上限问题,此或将让台
债殖利率曲线有向下修正的机会.
    
    台湾股市周三收低0.8%,连续第二日下跌,跟随地区股市跌势.台湾加权股价指数 收低64.59点,报7,
700.43点.
  
    美国10年期公债价格周三在亚洲持坚,上日受美国举债上限担忧带动而上涨.10年期美债价格上涨3/32,收
益率(殖利率) 约为1.826%,较周二纽约尾盘下跌1个基点,距离周二所及的两周低点约1.81%不远.[U
S/NCN] 

             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.57      0.8923   0.8910-0.8964       195.0
      10      101/9                     -0.10      1.1630   1.1605-1.1650        45.5
      15      102/1                     -1.10      1.4200   1.4200-1.4300         6.0
    由于农历年关前资金相对丰沛,再加上近期热钱流入台湾,使得债市在资金面受到十足支撑.交易商表示,要
观察附买回(RP)利率是否有再进一步松动的可能,此对短券端的殖利率将产生牵动效应.
    
    "若操作成本降低,五年券殖利率还会有些跌幅."一票券商交易员说.
    
    此外,市场也关注昨日刚标售的鸿海         及台积电         公司债招标结果.根据路透对大型承销商
的调查,买盘对五年券的下标较为积极,此也符合近期公债短券端表现较佳的状态.
    
    台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.惟公司债RP在券源极度不足的状况下,0.80%的铁板支撑逐渐不
支,以0.79%成交的案子渐渐增多.               
 
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4200
         10       101/9                       1.1630
          5       102/2                       0.8923
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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