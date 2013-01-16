台湾债市: 殖利率收低,农历年前偏多操作较易

路透台北1月16日 - 台湾公债殖利率周三收低.美债价格持坚以及台股回档,令有筹码与资金题材支撑的台 债偏多表现.五年券102/2有台币升值的资金想像题材,15年券102/1则在特定买盘支撑下继续修正偏高的殖利率 . 10年券101/9虽有换券压力,但上方有102/1的支撑,殖利率呈现进退不得的尴尬状态,此令交易商快速将交 投重心移转至102/2.他们认为,农历年前资金相对丰沛,偏多操作也相对容易,在今日下午102/2集中度公布后, 若前三大交易商的持券比重逾50%,则殖利率仍有向下空间.预估明日102/2殖利率主要交投在0.885-0.90%;101/ 9殖利率区间则落在1.155-1.175%. "101/9的空单昨日回补20几亿台币,交易重心转到五年券上."一大型票券商交易员说. 另一大型民营银行交易员则指出,台股表现弱势,再加上国际市场开始担忧美国举债上限问题,此或将让台 债殖利率曲线有向下修正的机会. 台湾股市周三收低0.8%,连续第二日下跌,跟随地区股市跌势.台湾加权股价指数 收低64.59点,报7, 700.43点. 美国10年期公债价格周三在亚洲持坚,上日受美国举债上限担忧带动而上涨.10年期美债价格上涨3/32,收 益率(殖利率) 约为1.826%,较周二纽约尾盘下跌1个基点,距离周二所及的两周低点约1.81%不远.[U S/NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.57 0.8923 0.8910-0.8964 195.0 10 101/9 -0.10 1.1630 1.1605-1.1650 45.5 15 102/1 -1.10 1.4200 1.4200-1.4300 6.0 由于农历年关前资金相对丰沛,再加上近期热钱流入台湾,使得债市在资金面受到十足支撑.交易商表示,要 观察附买回(RP)利率是否有再进一步松动的可能,此对短券端的殖利率将产生牵动效应. "若操作成本降低,五年券殖利率还会有些跌幅."一票券商交易员说. 此外,市场也关注昨日刚标售的鸿海 及台积电 公司债招标结果.根据路透对大型承销商 的调查,买盘对五年券的下标较为积极,此也符合近期公债短券端表现较佳的状态. 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.惟公司债RP在券源极度不足的状况下,0.80%的铁板支撑逐渐不 支,以0.79%成交的案子渐渐增多. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4200 10 101/9 1.1630 5 102/2 0.8923 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)