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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 14:38 BJT

东京汇市: 日圆连续第二日上涨,贾克言论打击欧元

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3286     1.3303      -0.13      +0.70     1.3194
 美元/日圆                         88.09      88.78      -0.78      +1.56      86.74
 欧元/日圆                        117.04     118.02      -0.83      +2.25     114.46
 美元/瑞郎                        0.9317     0.9318      -0.01      +1.77     0.9155
 英镑/美元                        1.6042     1.6064      -0.14      -1.29     1.6251
 美元/加元                        0.9852     0.9839      +0.13      -0.70     0.9921
 澳元/美元                        1.0555     1.0565      -0.09      +1.56     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8400     0.8394      +0.07      +1.41     0.8283
 澳元/日圆                        92.980     93.680      -0.75      +3.16     90.130
 新西兰元/日圆                    74.000     74.450      -0.60     -47.45    140.820
 英镑/日圆                        141.32     142.50      -0.83      +0.36     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2559     1.2574      -0.12      +0.15     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
  
          
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 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
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