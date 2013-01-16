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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 16:31 BJT

表格: 瑞士11月零售销售同比成长2.9%

2012年11月 2012年10月 总计 2.9 2.7 扣除燃料的销售 2.6 3.1 食品、饮料和烟草 2.1 1.7 非食品销售 2.4 3.0 (完)
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