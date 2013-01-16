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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 15:19 BJT

中国税收: 去年全国税收同比增速大幅放缓至11.2%--国税总局

路透北京1月16日 - 中国2012年税收同比增速大幅放缓,但继续保持两位数增幅.国家税务总局周三称,去年全国税收完成11.07万亿元人民币(不包括关税和船舶吨税,未扣减出口退税),比2011年增长11.2%,增收11,175亿元.

国税总局网站新闻稿显示,其中,税务部门组织收入95,866亿元,同比增长11.5%;海关代征进口税收完成14,874亿元,增长9.3%.全国共办理出口退税10,429亿元,同比增长13.3%.

国税总局称,2012年,税务部门继续落实结构性减税政策.从实施新个人所得税法来看,工资薪金所得个税下降8%,个体工商户生产经营所得个税下降12.5%,同时开展了营业税改征增值税试点、扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围等.

下附近五年中国税收收入及GDP(国内生产总值)增幅表:

时间 税收增幅% GDP增幅%

2012年 11.2 预计7.7

2011年 22.6 9.3

2010年 23 10.4

2009年 9.8 9.2

2008年 18.8 9.6

注:数据来源财政部网站,2012年GDP预计增幅来自发改委副主任讲话.(完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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