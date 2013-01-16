中国税收: 去年全国税收同比增速大幅放缓至11.2%--国税总局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国2012年税收同比增速大幅放缓,但继续保持两位数增幅.国家税务总局周三称,去年全国税收完成11.07万亿元人民币(不包括关税和船舶吨税,未扣减出口退税),比2011年增长11.2%,增收11,175亿元.
国税总局网站新闻稿显示,其中,税务部门组织收入95,866亿元,同比增长11.5%;海关代征进口税收完成14,874亿元,增长9.3%.全国共办理出口退税10,429亿元,同比增长13.3%.
国税总局称,2012年,税务部门继续落实结构性减税政策.从实施新个人所得税法来看,工资薪金所得个税下降8%,个体工商户生产经营所得个税下降12.5%,同时开展了营业税改征增值税试点、扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围等.
下附近五年中国税收收入及GDP(国内生产总值)增幅表:
时间 税收增幅% GDP增幅%
2012年 11.2 预计7.7
2011年 22.6 9.3
2010年 23 10.4
2009年 9.8 9.2
2008年 18.8 9.6
注:数据来源财政部网站,2012年GDP预计增幅来自发改委副主任讲话.(完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。