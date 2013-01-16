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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 15:01 BJT

标题新闻: 南非Amplats工人抗议关闭矿场计划,拒入矿区轮夜班,工人稍后将开会策划更广泛罢工

注: 南非铂金矿商Amplats全名为Anglo American Platinum.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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