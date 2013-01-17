《中国债券市场每日交易备忘》--1月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国航空集团7亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 中国航空集团7亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和交通银行主承 大唐国际发电 30亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和农行主承 中国商飞公司20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和光大银行主承 山东钢铁集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),北京银行和招商银行主承 TCL集团 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行和进出口行主承 隆基机械 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短融上午10:00-11:00招标,工行和建行等承销,利率区间为3.85%-4.35% 中信建投证券16亿元三个月期短融招标,北京银行和建设银行主承 百联集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 广汽集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 南方水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浙商银行主承 福建能源集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 陕西交通集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中行和兴业银行主承 中国能源集团30亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建行主承 庆华能源集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),北京银行和国开行主承 内蒙水务集团1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 TCL集团 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和进出口行主承 淮安中小企业4亿元两年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中国银行主承 =========================================================================== 二、新债上市: 中国供销集团10亿元九个月期超短融011349001,票面利率4.20% 江苏康缘集团5亿元一年期短融041358005,票面利率5.50% 珠海九洲旅游集团3亿元一年期短融041361002,票面利率5.15% 扬州自来水3亿元一年期短融041355002,票面利率5.07% 贵州黔桂发电7亿元一年期短融041373001,票面利率4.70% 中国庆华能源集团3亿元一年期短融041369003,票面利率5.40% 上海南汇发展集团8亿元一年期短融041354001,票面利率4.66% 石药集团3亿元一年期短融041361003,票面利率5.01% 鄂武商 3亿元一年期短融041358007,票面利率5.01% 温州现代服务投资集团10亿元三年期中票1382015,票面利率5.44% 乌鲁木齐中小企业4.8亿元三年期中小企业集优票据051302003,票面利率5.90% 中信证券 50亿元三个月期短融071303001,票面利率4.09% ============================================================================ 三、缴款: 国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130206,基本利差0.90% 国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130207,基本利差1.12% 国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130208,基本利差1.28% 国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130209,基本利差1.45% 太仓城建16亿元七年期固息债1380010,票面利率6.75% 广发证券 30亿元三个月期短融 江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融 华谊兄弟 3亿元一年期短融 巨化集团5亿元一年期短融 唐山曹妃甸港务公司3亿元五年期中票 贵阳中化开磷化肥7亿元三年期中票 广东南海控股投资9亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 广发证券45亿元三个月期短融1290009到期兑付,票面利率4.00% 国开行200亿元七年期固息金融债070229付息,票面利率5.14% 华茂股份 4亿元10年期固息债088002付息,票面利率6.52% 江苏稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182009付息, 票面利率5.50% 无锡产业发展公司5亿元三年期中票1182010付息,票面利率5.19% 甘肃公路航空旅游集团8亿元三年期中票1282017付息,票面利率5.77% 甘肃公路航空旅游集团22亿元七年期中票1282018付息,票面利率7.03% 宜宾天原集团8亿元三年期中票1282019付息,票面利率6.63% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四援引国家外汇管理局官员称,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行,贸易项下 资金变动与实物进出口差额很重要原因是贸易融资的变化,从这个角度不能称为"热钱". --美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2 亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国 国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国. 国家统计局周五(18日)召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇)