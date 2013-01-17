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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 10:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
    
一、新债招标:
   
中国航空集团7亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 
中国航空集团7亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和交通银行主承 
大唐国际发电  30亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和农行主承
中国商飞公司20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和光大银行主承
山东钢铁集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),北京银行和招商银行主承 
TCL集团 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行和进出口行主承                      
                                                                     
隆基机械 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承
国泰君安证券30亿元三个月期短融上午10:00-11:00招标,工行和建行等承销,利率区间为3.85%-4.35%
中信建投证券16亿元三个月期短融招标,北京银行和建设银行主承
百联集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
广汽集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 
南方水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浙商银行主承
福建能源集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承     
陕西交通集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中行和兴业银行主承
中国能源集团30亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建行主承 
庆华能源集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),北京银行和国开行主承
内蒙水务集团1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
TCL集团 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和进出口行主承
淮安中小企业4亿元两年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中国银行主承                               
                                                                                            
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二、新债上市: 
     
中国供销集团10亿元九个月期超短融011349001,票面利率4.20%
江苏康缘集团5亿元一年期短融041358005,票面利率5.50%
珠海九洲旅游集团3亿元一年期短融041361002,票面利率5.15% 
扬州自来水3亿元一年期短融041355002,票面利率5.07% 
贵州黔桂发电7亿元一年期短融041373001,票面利率4.70%    
中国庆华能源集团3亿元一年期短融041369003,票面利率5.40%
上海南汇发展集团8亿元一年期短融041354001,票面利率4.66%
石药集团3亿元一年期短融041361003,票面利率5.01%
鄂武商 3亿元一年期短融041358007,票面利率5.01%   
温州现代服务投资集团10亿元三年期中票1382015,票面利率5.44%
乌鲁木齐中小企业4.8亿元三年期中小企业集优票据051302003,票面利率5.90%
中信证券  50亿元三个月期短融071303001,票面利率4.09% 
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三、缴款: 

国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130206,基本利差0.90%
国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130207,基本利差1.12%
国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130208,基本利差1.28% 
国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130209,基本利差1.45%                                
太仓城建16亿元七年期固息债1380010,票面利率6.75%
广发证券 30亿元三个月期短融
江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融
华谊兄弟 3亿元一年期短融
巨化集团5亿元一年期短融
唐山曹妃甸港务公司3亿元五年期中票
贵阳中化开磷化肥7亿元三年期中票
广东南海控股投资9亿元五年期中票
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四、还本付息:
    
广发证券45亿元三个月期短融1290009到期兑付,票面利率4.00%
国开行200亿元七年期固息金融债070229付息,票面利率5.14%
华茂股份 4亿元10年期固息债088002付息,票面利率6.52%
江苏稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182009付息, 票面利率5.50%
无锡产业发展公司5亿元三年期中票1182010付息,票面利率5.19%  
甘肃公路航空旅游集团8亿元三年期中票1282017付息,票面利率5.77%
甘肃公路航空旅游集团22亿元七年期中票1282018付息,票面利率7.03% 
宜宾天原集团8亿元三年期中票1282019付息,票面利率6.63%                   
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

    --中国证券报周四援引国家外汇管理局官员称,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行,贸易项下
资金变动与实物进出口差额很重要原因是贸易融资的变化,从这个角度不能称为"热钱". 
    --美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2 亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国
国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国. 
 
    国家统计局周五(18日)召开国民经济运行情况新闻发布会,公布
             12月城镇固定资产投资                 (1-11月为20.7%)
             12月社会消费品零售总额                (11月为14.9%) 
             12月工业增加值                       (11月为10.1%)
             12月房地产投资和销售情况月度报告        
             12月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
             1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇)

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