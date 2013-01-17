《中国债券市场每日交易备忘》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国航空集团7亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 中国航空集团7亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和交通银行主承 大唐国际发电 30亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和农行主承 中国商飞公司20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和光大银行主承 山东钢铁集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),北京银行和招商银行主承 TCL集团 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行和进出口行主承 隆基机械 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短融上午10:00-11:00招标,工行和建行等承销,利率区间为3.85%-4.35% 中信建投证券16亿元三个月期短融招标,北京银行和建设银行主承 百联集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 广汽集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 南方水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浙商银行主承 福建能源集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 陕西交通集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中行和兴业银行主承 中国能源集团30亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建行主承 庆华能源集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),北京银行和国开行主承 内蒙水务集团1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 TCL集团 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和进出口行主承 淮安中小企业4亿元两年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中国银行主承 =========================================================================== 二、新债上市: 中国供销集团10亿元九个月期超短融011349001,票面利率4.20% 江苏康缘集团5亿元一年期短融041358005,票面利率5.50% 珠海九洲旅游集团3亿元一年期短融041361002,票面利率5.15% 扬州自来水3亿元一年期短融041355002,票面利率5.07% 贵州黔桂发电7亿元一年期短融041373001,票面利率4.70% 中国庆华能源集团3亿元一年期短融041369003,票面利率5.40% 上海南汇发展集团8亿元一年期短融041354001,票面利率4.66% 石药集团3亿元一年期短融041361003,票面利率5.01% 鄂武商 3亿元一年期短融041358007,票面利率5.01% 温州现代服务投资集团10亿元三年期中票1382015,票面利率5.44% 乌鲁木齐中小企业4.8亿元三年期中小企业集优票据051302003,票面利率5.90% 中信证券 50亿元三个月期短融071303001,票面利率4.09% ============================================================================ 三、缴款: 国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130206,基本利差0.90% 国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130207,基本利差1.12% 国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130208,基本利差1.28% 国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130209,基本利差1.45% 太仓城建16亿元七年期固息债1380010,票面利率6.75% 广发证券 30亿元三个月期短融 江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融 华谊兄弟 3亿元一年期短融 巨化集团5亿元一年期短融 唐山曹妃甸港务公司3亿元五年期中票 贵阳中化开磷化肥7亿元三年期中票 广东南海控股投资9亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 广发证券45亿元三个月期短融1290009到期兑付,票面利率4.00% 国开行200亿元七年期固息金融债070229付息,票面利率5.14% 华茂股份 4亿元10年期固息债088002付息,票面利率6.52% 江苏稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182009付息, 票面利率5.50% 无锡产业发展公司5亿元三年期中票1182010付息,票面利率5.19% 甘肃公路航空旅游集团8亿元三年期中票1282017付息,票面利率5.77% 甘肃公路航空旅游集团22亿元七年期中票1282018付息,票面利率7.03% 宜宾天原集团8亿元三年期中票1282019付息,票面利率6.63% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四援引国家外汇管理局官员称,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行,贸易项下 资金变动与实物进出口差额很重要原因是贸易融资的变化,从这个角度不能称为"热钱". --美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2 亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国 国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国. 国家统计局周五(18日)召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。