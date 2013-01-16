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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 15:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆,欧元/日圆伦敦时段表现低迷,有下跌空间?

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* 近期主题仍旧是回调

* 超配的日圆空仓很多,空头回补力量还较弱

* 美元/日圆报87.96,欧元/日圆报116.88,言及触底仍为时过早

* 两货币对向下有一些宏观基金买性

* 日本进口商也有买兴,但也可能等回调进展.(完) (编译 程琳; 审校 田建华)
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