更新版-日本股市:录得八个月来最大单日跌幅,日圆反弹引发获利了结

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
自民党干事长石破茂也表示,盼见美元/日圆在大约85-90日圆交投.美元/日圆最新报88.11,脱离周一所及两年半高点89.67.
日经指数在过去两个月就大涨约24%.
不过投资者对日本市场的热情升温,使其看来有些过热,相比其他市场,日股看似昂贵.
汤森路透Datastream数据显示,日股12个月预期市盈率(本益比)为13.1倍,美股标准普尔500指数股票为12.9倍,泛欧STOXX欧洲600指数 为11.6倍.
交易商表示,日圆走贬趋势暂止引发近日大涨股票的卖压,未来几天日经指数可能跌破10,500点.
波音梦幻客机日本供应商的股票承压,此前全日空 宣布旗下所有17架787客机停飞,因其一架波音787客机在日本西部紧急迫降.
GS Yuasa Corp 挫跌4.5%,富士重工业 、三菱重工业 和IHI 跌幅在2.9%和4%间.全日空则跌1.6%.
权重股日本迅销 也重挫4.6%,之前高盛调降该公司评等,称其获利前景早就充分反映在股价上了.迅销从11月15日到周二收盘累计已上涨4.6%.
此前受惠市场强劲的券商股也遭遇获利了结.野村证券 下跌2.8%,大和证券 收挫4.3%.
东证股价指数 则下挫2%至888.11点.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。