更新版-日本股市:录得八个月来最大单日跌幅,日圆反弹引发获利了结

自民党干事长石破茂也表示,盼见美元/日圆在大约85-90日圆交投.美元/日圆最新报88.11,脱离周一所及两年半高点89.67.

日经指数在过去两个月就大涨约24%.

不过投资者对日本市场的热情升温,使其看来有些过热,相比其他市场,日股看似昂贵.

汤森路透Datastream数据显示,日股12个月预期市盈率(本益比)为13.1倍,美股标准普尔500指数股票为12.9倍,泛欧STOXX欧洲600指数 为11.6倍.

交易商表示,日圆走贬趋势暂止引发近日大涨股票的卖压,未来几天日经指数可能跌破10,500点.

波音梦幻客机日本供应商的股票承压,此前全日空 宣布旗下所有17架787客机停飞,因其一架波音787客机在日本西部紧急迫降.

GS Yuasa Corp 挫跌4.5%,富士重工业 、三菱重工业 和IHI 跌幅在2.9%和4%间.全日空则跌1.6%.

权重股日本迅销 也重挫4.6%,之前高盛调降该公司评等,称其获利前景早就充分反映在股价上了.迅销从11月15日到周二收盘累计已上涨4.6%.

此前受惠市场强劲的券商股也遭遇获利了结.野村证券 下跌2.8%,大和证券 收挫4.3%.