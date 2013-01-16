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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 17:15 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月16日

路透伦敦1月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种       最新库存          变动
   铜         349,275       +16,000
   锡          12,800           +50
   铅         298,425        -1,550
   锌       1,226,775        +4,825
   铝       5,184,575        -3,275
   镍         147,342          +282
 铝合金        87,720          持平
 NASAAC       147,020           -40
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据     库存分布         品种   库存数据     库存分布
 铜     <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G     铅  <MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-G
        >            RD>                               >              RD>
 铝     <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G     锡  <MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-G
        >            RD>                               >              RD>
 锌     <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G   铝合  <MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-G
        >            RD>                 金            >              RD>
 镍     <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA  <MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-G
        >            RD>                               >              RD>
 
 (编译 李春喜; 审校 田建华)
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