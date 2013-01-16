更新版 1-中国金融: 国债期货不久将正式推出,新股发行改革已见成效--证监会主席

* 预计不久将正式推出国债期货

* 原油期货亦在积极筹备且进展顺利

* 新股发行制度改革还需更多努力,但情况正在好转 (新增更多细节和背景)

路透北京1月16日 - 中国证监会主席郭树清周三称,国债期货仿真交易很顺畅,预计不久将正式推出国债期货.他同时指出,新股发行制度改革目前已经取得积极成效.

郭树清在参加《经济学人》主办的领军者峰会时并称,原油期货亦在积极筹备且进展顺利,只是也没有正式推出的时间表.

从2011年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之后,于去年2月13日正式上线仿真交易,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.另据媒体此前报导,国债期货已获得中国证监会立项,宣告国债期货从交易所筹备研究阶段,升级至期货新品种的上市审批流程阶段.

郭树清并表示,上市公司退市制度已经开始实施,但不知道今年最后有多少家公司退市,没有目标.

沪深交易所此前曾发布上市公司退市制度方案,两市均明确上市公司营业收入指标的退市期间由原定四年缩短为三年,且净资产连续三年为负者终止上市,此前规定为两年.

**新股发行制度改革已见成效**

对于市场争议比较大的新股发行制度改革,郭树清则对记者表示,肯定还有很多方面需要再努力,但总的情况在好转.

"目前没有新的(新股发行方面改革)方案,还是现有方案继续往前推.有什么问题解决什么问题.我们还是一个发展中国家,也不能着急."他称.

他并在演讲中提到,2012年中国资本市场出现了一些比较积极的结构性变化.新股平均发行价、平均市盈率较2011年同比分别下降28.3%和36.4%.股票市场的波动振幅明显缩小,市场价格水平趋于稳定.

中国证监会近日启动首次公开发行(IPO)在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.此次专项检查在业内人士看来"要求严格,前所未有",或会令A股IPO"堰塞湖"现象得到缓解.

目前有882家企业在新股申报排队,而且证监会还在受理新的申请.若按国内股市一年消化两三百家IPO的速度,至少需要两三年时间才能消化存量拟IPO企业.

《经济学人》信息部全球预测中国区主管许思涛在同一场合表示,现在有800多家公司排队上市,可能会有25%的公司不愿意上了,还有50%的公司等不起了,"改革还是应该以市场为基础."(完)