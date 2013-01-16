台湾货币市场: 银行倾向开负数因应年前新钞发放,资金不缺

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 下周起银行新钞发放作业开始
* 银行多开出负数以提前因应
* 短率仍有走低压力
记者 高洁如
路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周三仍在低位.为因应下周即将开始的农历年前的新钞发放作业,银行间近期多以负数因应未来将日日增加的准备数字,市场供给充裕,但拆借需求不高.
此外,交易人士表示,因央行在短期资金的冲销上并不特别积极,外商、本地银行的多余资金还是很多.他们也预期,短期内短率走势仍有下降压力.
"没想到整个都淹水,多到喘不过气来."一位大型民营银行资调度人士称.
交易员也说,且在央行的资金冲销消极之下,已体认不能寄予太高的期望,因此努力向票券商销钱,预料拆款、短票利率都会是走低的情势.
公营的台湾银行已作好银行向其领现钞的时程安排,自下周开始至过年前一周,总计为期三周的时间,都是银行领新钞的时间.在领完新钞之后,银行通常会将现钞放置在金库,直待向民众发放新钞的年前最后一周.在此期间,银行因库存现金增加累积的准备数字,但周转金数字偏低.
本地时间15:34银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.43%,上日0.295-0.42%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日在0.378-0.44%.
**短票利率也略走低**
短票市场方面,票券商指出,今日票量虽不少,但银行买票意愿更踊跃,拆款利率且维持在低位,短票利率也稍有走低.
今日落点在农历年前的短票利率在0.72-0.73%,上日在0.73%,年后落点的短票利率在0.74-0.75%.
台湾央行今日存单到期金额3,939.6亿台币,发行金额待稍晚公布.
本周台湾央行存单到期金额1兆(万亿)3,195.75亿台币,本周余日存单到期情况依序为:周四到期金额230.5亿,周五为3,816.65亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负212亿台币;累计超额准备为负1,846亿台币,加计前期1%的超额准备为负367亿台币.
**公债RP利率不变**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.惟公司债RP在券源极度不足的状况下,0.80%的铁板支撑逐渐不支,以0.79%成交的案子渐渐增多.
有交易商表示,投信追逐利率较高的公司债券源,已到了令人匪夷所思的地步.昨日台积电 2330.TW 公司债才刚标售,就已有客户来电预约,"我们都还不确定会不会得标,新券也要等到2月才交割."
惟纵然如此,大型证券商基于客户关系维系,仍不愿主动调降RP利率,大家都在相互观望"谁会开出第一枪".今日已有券商表示,有大约一成的公司债RP是以0.79%成交,但也有些客户不愿意接受.
"一天大概有两三个下调."一券商资金调度人士说.
另一券商交易员则称,投信客户虽然面对公司债券源难寻的问题,但对转做公债RP的意愿仍然偏低,因此利率下调的难度更高.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,上日在0.80-0.81%,0.79%比例增加.
券商表示,本周紧缩因素尚有周四的华航 109亿台币公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 曾祥进)
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