版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 16:41 BJT

台湾央行: 共发行3,919.65亿台币存单,发行余额减19.95亿

路透台北1月16日 - 台湾央行周三公布,今日共发行3,919.65亿台币存单,若相较存单到期金额3,939.6亿,存单发行余额减少19.95亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 3,813.5 91天期 0.93 80.15 182天期 1.05 26

央行上日共发行229亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,741.55亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负212亿台币;超额准备为负1,846亿台币,加计前期1%的超额准备为负367亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐