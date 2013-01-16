台湾央行: 共发行3,919.65亿台币存单,发行余额减19.95亿

路透台北1月16日 - 台湾央行周三公布,今日共发行3,919.65亿台币存单,若相较存单到期金额3,939.6亿,存单发行余额减少19.95亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 3,813.5 91天期 0.93 80.15 182天期 1.05 26

央行上日共发行229亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,741.55亿台币.