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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 15:43 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元从13个月低点反弹,但整体走势仍趋跌

欧元/瑞郎2012年持续在1.20-1.22瑞郎的极窄区间波动.瑞士央行在2011年9月对瑞郎兑欧元设下1.20上限,以降低经济衰退及通缩风险.

"欧债危机消退,欧元/瑞郎再度走自己的路,转至瑞士避险的需求降低,"德国商业银行外汇分析师Lutz Karpowitz称.

0725GMT,瑞郎兑欧元较纽约收盘上涨0.3%,至1.2363瑞郎.

瑞郎兑美元上涨0.1%,至0.9306瑞郎.(完)

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