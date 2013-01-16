韩国汇市: 韩元因日圆空头回补而下滑,韩债几近持平

交易员表示,日本经济财政大臣甘利明对日圆过度走贬可能损害消费者的警语,致使市场解除日圆/韩元空仓.

"市场正经历一波修正,但韩元/美元在1,060料有支撑,因有出口商卖美元."一当地交易员说.

投资者仍担心,外汇当局可能干预并采取监管措施来放缓韩元升速,因此也不愿大举押注韩元上涨.

但交易员称,韩元今年一路上可能继续走强,因为全球经济改善且主要国家央行维持其支撑增长的政策.

在市场欠缺重要信号指引的情况下,韩国公债几近持平.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,058.7 1,056.5

日圆/韩元 11.9946/12.0005 11.8893/951

韩国公债期货 * 106.33 106.34

五年期公债收益率 2.84% 2.84%

三年期公债收益率 2.74% 2.73%

韩国综合股价指数 1,977.45 1,983.74

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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