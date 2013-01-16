韩国汇市: 韩元因日圆空头回补而下滑,韩债几近持平

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
交易员表示,日本经济财政大臣甘利明对日圆过度走贬可能损害消费者的警语,致使市场解除日圆/韩元空仓.
"市场正经历一波修正,但韩元/美元在1,060料有支撑,因有出口商卖美元."一当地交易员说.
投资者仍担心,外汇当局可能干预并采取监管措施来放缓韩元升速,因此也不愿大举押注韩元上涨.
但交易员称,韩元今年一路上可能继续走强,因为全球经济改善且主要国家央行维持其支撑增长的政策.
在市场欠缺重要信号指引的情况下,韩国公债几近持平.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,058.7 1,056.5
日圆/韩元 11.9946/12.0005 11.8893/951
韩国公债期货 * 106.33 106.34
五年期公债收益率 2.84% 2.84%
三年期公债收益率 2.74% 2.73%
韩国综合股价指数 1,977.45 1,983.74
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。