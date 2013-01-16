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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 15:49 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月16日

路透北京1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:42时,1港元=0.80175人民币
HKDCNY=R)
    
  公司名     A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股
                                          元)     (港元)    比价
  万科                                     10.12    12.50    1.01
                                                           
  深物业                                    6.94     5.50    1.57
                                                           
  南玻                                      9.05     6.04    1.87
                                                           
  深康佳                                    3.25     2.46    1.65
                                                           
  ST中华                                    4.19     1.56    3.35
                                                           
  ST中冠                                    6.98     3.20    2.72
                                                           
  深深宝                                    8.42     5.73    1.83
                                                           
  深华发                                    6.66     3.48    2.39
                                                           
  深赤湾                                    9.94    11.13    1.11
                                                           
  招商地                                   28.97    27.50    1.31
 产                                                        
  特力                                      6.53     3.65    2.23
                                                           
  飞亚达                                    8.63     7.73    1.39
                                                           
  一致药                                   35.75    32.21    1.38
 业                                                        
  深深房                                    3.96     2.87    1.72
                                                           
  ST盛润                                    9.46     5.24    2.25
                                                           
  深南电                                    4.42     2.61    2.11
                                                           
  深纺织                                    8.73     5.43    2.01
                                                           
  方大集                                    4.40     2.72    2.02
 团                                                        
  深国商                                   16.01    10.46    1.91
                                                           
  深赛格                                    4.73     2.81    2.10
                                                           
  宝石                                     12.78     7.65    2.08
                                                           
  小天鹅                                    9.55     8.50    1.40
                                                           
  粤高速                                    3.16     2.86    1.38
                                                           
  晨鸣纸                                    4.10     3.45    1.48
 业                                                        
  ST珠江                                    2.98     2.06    1.80
                                                           
  丽珠                                     33.90    28.30    1.49
                                                           
  美菱电                                    4.24     3.96    1.34
 器                                                        
  大冷股                                    7.52     5.42    1.73
 份                                                        
  粤电力                                    5.97     5.00    1.49
                                                           
  佛山照                                    6.87     5.66    1.51
 明                                                        
  江铃汽                                   17.09    18.44    1.16
 车                                                        
  沙隆达                                    5.94     3.61    2.05
                                                           
  苏常柴                                    5.90     3.86    1.91
                                                           
  威孚高                                   33.10    27.41    1.51
 科                                                        
  古井贡                                   36.50    27.95    1.63
 酒                                                        
  ST东海                                    3.50     2.66    1.64
                                                           
  长安汽                                    6.62     5.02    1.64
 车                                                        
  京东方                                    2.41     1.71    1.76
                                                           
  鲁泰                                      7.05     7.22    1.22
                                                           
  本钢板                                    3.52     2.77    1.58
 材                                                        
  张裕                                     45.68    47.70    1.19
                                                           
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
 
 (整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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