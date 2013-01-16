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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 15:50 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶跌至一周低点,日圆走坚促使市场抛售

日圆周三连续第二天上涨,此前一名日本内阁大臣对日圆过于疲软可能带来的危害发出警告.

然而交易商表示,TOCOM期胶价格收在300日圆的重要支撑位上方,因此周四可能出现反弹.天气乾燥引起的季节性供应减少应对胶价提供进一步支撑.

上海期交所5月期胶合约 上涨15元人民币,收报每吨25,495元.

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤2.97美元,跌7.0美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明/张若琪; 审校 李春喜/侯向明)
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