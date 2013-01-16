台湾货币市场: 1月17日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期230.5亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期2兆(万亿)3,742.55亿台币 : 01/18 3,816.65亿 01/19 317.5亿 01/20 2,829亿 01/21 472.5亿 01/22 94亿 01/23 2,681.7亿 01/24 211亿 01/25 3,175.85亿 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息78.8725亿台币: 01/18 89甲7期公债付息 31.25亿 01/20 101甲2期公债付息 13亿 01/21 98甲1期公债付息 7亿 01/22 88甲3期公债付息 14.1225亿 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。