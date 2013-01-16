中国债市： 利率互换震荡中小幅走低,市场将关注点转向周五宏观数据公布

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三早盘震荡下移,主要是受市场对未来流动性稳定预期支撑;不过午后曲线有所回升,但仍低于上日尾盘水平.
交易员认为,当前市场已经逐渐将关注点转向周五的"数据日",如果国内宏观经济企稳回升迹象再获印证,料成为推动IRS小升的"一把火".
中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.
"早晨一年至五年上来3-5个基点(bp),不过后来有稍微回去一点,但还是比昨天低大约3个bp吧."上海一银行交易员称.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3400/3.4450 3.2930/3.3780 3.5590/3.6420 3.7770/3.8560 3.7780/4.0340
上日 3.3500/3.4500 3.3140/3.3950 3.5940/3.6810 3.8020/3.8910 3.8040/4.0620
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变动 -0.0100/-0.0050 -0.0210/-0.0170 -0.0350/-0.0390 -0.0250/-0.0350 -0.0260/-0.0280
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。