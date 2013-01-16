中国债市： 利率互换震荡中小幅走低,市场将关注点转向周五宏观数据公布

路透北京1月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三早盘震荡下移,主要是受市场对未来流动性稳定预期支撑;不过午后曲线有所回升,但仍低于上日尾盘水平.

交易员认为,当前市场已经逐渐将关注点转向周五的"数据日",如果国内宏观经济企稳回升迹象再获印证,料成为推动IRS小升的"一把火".

中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.

"早晨一年至五年上来3-5个基点(bp),不过后来有稍微回去一点,但还是比昨天低大约3个bp吧."上海一银行交易员称.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3400/3.4450 3.2930/3.3780 3.5590/3.6420 3.7770/3.8560 3.7780/4.0340

上日 3.3500/3.4500 3.3140/3.3950 3.5940/3.6810 3.8020/3.8910 3.8040/4.0620

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变动 -0.0100/-0.0050 -0.0210/-0.0170 -0.0350/-0.0390 -0.0250/-0.0350 -0.0260/-0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价