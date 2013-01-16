优质葡萄酒和烈酒将受中美两国追捧

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月15日 - 专家周二预测称，高档葡萄酒和烈酒的销量料将在未来数年增加，因中国和美国的富裕饮酒者对优质葡萄酒的需求不断增加。

根据在法国国际葡萄酒暨烈酒展(Vinexpo)上提交的一份研究称，到2016年，全世界对葡萄酒的消费将达到345亿瓶，比2012年消费量提高5.3%，其中，中国的销量跳涨40%，美国的销量增加12%。

Vinexpo主席贝恩特(Robert Beynat)对记者表示：“现在的酒类消费不但增加，关键的是喝得更好了。”

“香槟和来自法国波尔多和勃艮第的优质葡萄酒受到追捧，而意大利人每天都在改进他们葡萄酒的质量。”

这一预测结果意味着比2007-2001年间全球葡萄酒销量增加额提高一倍，上述时间段全球经历了经济危机。

Vinexpo表示，到2016年，单瓶售价超过10欧元的葡萄酒在中国的销量将增加近70%，因经济繁荣改变了民众的饮酒习惯，美国将增加55%。美国迄今依然是优质葡萄酒的头号消费国。

到2016年，以价值计，中国料将从目前的第三位成为全球第二大葡萄酒消费国。(完)