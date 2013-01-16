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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:45 BJT

路透基点:迈瑞医疗国际在台湾寻求一笔规模约为1-2亿美元的贷款

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称,纽约上市的中国医疗设备生产商--迈瑞医疗国际有限公司在台湾寻求一笔美元计价贷款.

消息人士称该贷款规模可能在1-2亿美元左右.

上周,迈瑞公布2012年未经审计初步营收为10.6亿美元,按年增长20%.该公司预计2013年净营收至少增长17%.

迈瑞的市值约为40.9亿美元.(完) (编译 石冠兰; 审校 高琦)
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