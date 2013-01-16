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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆抛盘令市场略承压,但下方有更多逢低买盘

0802GMT

* 美元/日圆的调整最终打压到市场,但未阻止交易员逢低买入的热情

* 87.80和87.50一线料有强劲买盘

* 美国账户的大笔卖单并未产生太大影响

* 鉴于此前美元/日圆的涨幅巨大,即便调整延续,也不会改变偏多的氛围

* 现价离86.82的21日均线切入位很远

* 若升向200小时均线切入位88.35和88.41的一目均衡转换线,将遭遇抛盘.停止单至88.50.(完)

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