《中国企业债发行日程表》--1月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== *宁波东部新城 15 7 簿记区间6.3%-7.3% AA 1/21-1/22 中信建投 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ======================================================================================== 泉州城投 17 7 6.48% AA+ 1/11-1/17 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 摩根士丹利华鑫 ======================================================================================== 太仓城投 16 7 6.75% AA 1/11-1/17 东吴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 中信建投 ======================================================================================= 湖南湘投 5 7 7.10% AA 1/11-1/17 德邦证券 金天科技集团 (第5年末附投资者选择权;湖南湘投控股集团提供担保) 南京证券 ======================================================================================== 陕西东岭工贸 7 10 6.98% AA- 1/15-1/17 齐鲁证券 (第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权; 以自身持有股权质押结合彬县煤炭公司提供担保) ======================================================================================== 渭南城投 12 7 6.69% AA 1/15-1/17 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 商丘发展投资 7 7 6.60% AA 1/15-1/18 宏源证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;河南神火集团提供担保) ======================================================================================== 抚州投资 12 7 6.78% AA 1/16-1/18 国盛证券 发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金;以土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 温州开发区 10 7 6.49% AA+ 1/15-1/21 财通证券 国资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保) ======================================================================================== 湘潭高新集团 8 7 6.90% AA- 1/15-1/22 东方花旗证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 刘昕)