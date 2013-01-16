更新版 1-中国汇市: 人民币跟随中间价收跌,但结汇力道仍相对偏强

* 人民币即期收跌

* 中间价脱离八个半月高位

* 结汇相对偏重,市场观望情绪浓

* 宏观面暖意支撑下的升值压力犹在 (更新收盘报价)

路透北京1月16日 - 人民币兑美元即期 周三收低,受中间价脱离八个半月高位影响.交易员称,今日呈区间窄幅震荡,交投不是很活跃,市场观望情绪浓厚,客盘力量比较均衡;但结汇仍相对偏重,显示中国宏观基本面暖意支撑下的人民币升值压力仍在.

受隔夜美元指数走高影响,今日人民币/美元中间价走低,结束此前连续四天上扬态势.交易员并指出,市场亦有购汇力量出现,毕竟目前境内美元价格已经到了历史低位.

"早上开盘后一直有人在卖(美元),也有人买,但还是结汇可能更多一些."上海一外资银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2165 6.2150 6.2180 6.2745 6.2691 6.2136

北京一国有大行交易员称,临近春节,交投不是很活跃的状况料会延续.市场目前的方向性不是很明确,估计要到春节后才会有明确的行情出来,现在更多是观望,等待中国宏观数据进一步明朗.

"近期人民币会稍微强一些,区间窄幅震荡,高到哪里去也不大可能,但肯定贬值预期也不存在,大幅升值也不大会,...到年底了,大家忙杂事,交投不是很活跃,春节之前,不会有太大的行情出来,根据历年的经验也是这样."上述交易员称.

中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量1,346亿元人民币,创仅次于1月份的年内次高.但分析人士普遍认为,资本项下逆差格局已难扭转,2013年的月度外汇占款难有明显增加.12月的高数据很可能是央行干预结果,未来基础货币来源仍难指望外汇占款.

中国商务部周三公布,去年12月全国实际使用外资(FDI)金额117亿美元,同比下降4.5%.

东京汇市日圆周三延续涨势至第二日,此前一名日本内阁部长警告称日圆过于疲软.欧元则下跌,因此前一名欧洲高级官员对欧元近期涨势表示不满.

以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2885/05 6.2820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1940/50 6.1900

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,150点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3315元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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